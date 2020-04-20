سوشيال ميديا الرياضة.. سان ميغيل يستعين بوالده في تحدي الصلع.. وبوغبا يحلم بعودة كرة القدم

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سان ميغيل يستعين بوالده في تحدي الصلع

نشر أدريان سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لوالده في تحدي الصلع، وعلق الحارس قائلا: "على الرغم من الظروف التي نعيشها حاليا حول العالم، دعونا لا نتوقف أبدًا عن الابتسام كل يوم وننظر في حياتنا بطريقة إيجابية، أقترح هذا التحدي على والدي، تحدي الصلع، عيد ميلاد سعيد، أتمنى لك أسبوعًا جيدًا وأرشح كابايارو ودوناروما".

بوغبا يحلم بعودة كرة القدم

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" بقميص منتخب بلاده، وعلق اللاعب قائلا: "ما حلمك بعد انتهاء الأزمة؟ لعب كرة القدم".

هاكان يعلن عودته للتدريبات من على سلم الطائرة

نشر هاكان لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة زوجته على سلم الطائرة المتجهة لإيطاليا؛ من أجل الانضمام لتدريبات فريقه استعدادا لاستئناف الدوري هناك، وعلق اللاعب قائلا: "عودة للعمل".

تشوبو في حصة تدريبية مع والده

نشر اريك تشوبو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة والده أثناء قيامهما ببعض الحصص التدريبية، وعلق اللاعب قائلا: "دورة تدريبية جيدة مع بابا".

بنزيما يظهر على قناته الخاصة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر"، وعلق اللاعب قائلا: "غدا، على قناتي على اليوتيوب".

رونالدو يؤدي تدريبات خاصة لتحسين العقل

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب قائلا: "تمرين لتحسين العقل والجسد".

Workout to improve mind and body 🚴🏻💪🏻#stayactive pic.twitter.com/89cXZn3WoB — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 20, 2020

لوكاكو يطلب حلقات جديدة من مسلسل الرقصة الأخيرة

أشاد روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بمسلسل الرقصة الأخيرة، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلا: "شاهدت الرقصة الأخيرة على نت فيلكس اليوم، ويجب أن أقول إنه لا يمكنني الانتظار لمشاهدة الحلقات التالية".

Watched ‘ The Last Dance’ on netlix today and i must say i can’t wait to watch the next episodes 💯 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) April 20, 2020

فوكس يستخدم ابنته بديلاً للأدوات الرياضية

نشر كريستيان فوكس لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" رفقة ابنته أثناء أدائه بعض التدريبات الرياضية، وعلق اللاعب قائلا: "لا أوزان؟ ليس هناك أي مشكلة".

خوان ماتا يشيد بموقف ناشئ ريال مدريد

نشر خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لناشئ ريال مدريد برونو إغليسياس، والذي قرر التبرع لصالح مرضى فيروس كورونا، وعلق ماتا قائلا: "عظيم برونو إغليسياس، أنت عظيم".