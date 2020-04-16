سوشيال ميديا الرياضة.. غاريث بيل يستعيد ذكرى هدفه التاريخي على برشلونة.. وروبرتسون يتوعد فينيسيوس بالعرضيات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كاسياس يستعيد ذكريات التصوير مع بورتو

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" بكاميرا التصوير.

وعلق اللاعب: "هذه الصورة مأخوذة من الصيف الماضي مع بورتو.. خميس سعيد أيها السادة".

هازارد يتبرع ببيض العيد لمستشفيات بلجيكا

نشر هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لسلة من البيض.

وعلق اللاعب: أريد أن أشكر طاقم التمريض في المستشفيات ببلجيكا، من خلال تقديم بيض عيد الفصح، هل أنا راعٍ؟ ادعمهم بدفع المبلغ الذي تختاره.

ديبالا يطلب دعمه لحماية الأطباء

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" مرتديا كمامة الوجه.

وعلق اللاعب: "اليوم يتم استخدام قناع لحماية أنفسنا.. غدًا لإثبات من نحن.. ساعدني في دعم أولئك الذين لا يستسلمون أبدا".

ويليان يطالب بوضعه على خلفية الهواتف

نشر ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لمجموعة من الهواتف تحمل صورته بقميص ناديه، وعلق اللاعب: خلفيات.

أندرو روبرتسون يتوعد فينيسيوس بالعرضيات

نشر أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أمام فينيسيوس لاعب ريال مدريد في لعبة فيفا 2020. وعلق روبرتسون: "تعالَ يا بني.. سهل وبسيط وسريع مع 400 عرضية وستفوز بهذا".

Come on son! Easy, simple, quick with 400 crosses and you will win this 🙌 https://t.co/XBXtojVJay — Andy Robertson (@andrewrobertso5) April 16, 2020

بن تشيلويل يشيد بالمعمر الإنجليزي

نشر بن تشيلويل لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لمعمر إنجليزي يبلغ من العمر 100 عام نجح في جمع 12 مليون إسترليني من أجل الخدمة الطبية في المملكة المتحدة وعلق اللاعب: "لا يصدق".

مولر يستضيف ثنائي التنس

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية برفقة ثنائي التنس ميشا وألكسندر زفيريف.

وعلق مولر: "تدريبات اللياقة البدنية مع الأخوة ميشا وألكسندر زفيريف".

كروس ينعى أقدم مشجعة لكرة السلة الأمريكية

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لمشجعة نادي دالاس مافريكس والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 104 أعوام.

وعلق اللاعب معربًا عن حزنه لخبر وفاة أحد أقدم المشجعات في الدوري الأمريكي.

غاريث بيل يستعيد ذكرى هدفه التاريخي في برشلونة

نشر غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لهدفه في شباك نادي برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعلق اللاعب: "في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات".

ألكانتارا ينهي فترة الحجر الصحي بالعودة للتدريبات

نشر رافينيا ألكانتارا لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" بعد أدائه بعض التدريبات.

وعلق اللاعب: "بعد الحجر الصحي".