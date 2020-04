سوشيال ميديا الرياضة.. غاريث بيل يستعيد ذكرى هدفه التاريخي على برشلونة.. وروبرتسون يتوعد فينيسيوس بالعرضيات

View this post on Instagram

Make-A-Wish Belgium South veut remercier le personnel soignant des hôpitaux en Belgique🏥 en leur offrant des œufs de Pâques 🐣 Faites comme moi en tant que parrain de Make-A-Wish : soutenez-les en versant le montant de votre choix! #makeawish #makeawishbelgiumsouth Make-A-Wish Belgium South wants to thank the hospital staff in Belgium by offering them Easter eggs 🐣 As godfather of Make-A-Wish, do like me and support them by paying the amount of your choice! #makeawish #makeawishbelgiumsouth #onestensemble 👍🏿👌🏿