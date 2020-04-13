سوشيال ميديا الرياضة.. مارسيلو يساهم في مكافحة كورونا.. وكاسياس يوصي بقراءة الذئب الأسود

سوشيال ميديا الرياضة.. مارسيلو يساه...

كهربا يحتفل بعيد ميلاده.

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مارسيلو يساهم مع زملائه في مكافحة كورونا
نشر البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام"، أعلن من خلاله إطلاق عرض مباشر غدا برفقة زملائه في منتخب السامبا من أجل مكافحة فيرس كورونا، حيث علق اللاعب قائلا: "غدا سيكون لدينا أول عرض مباشر للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي. تم تأكيد شركائي باولو غوستافو ودانيلو وفريد وتياغو سيلفا أنت ضيفنا على هذه المراجعة ويمكنك مساعدة المؤسسات معنا".

كاسياس يوصي بقراءة الذئب الأسود
نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لكتاب الذئب الأسود، وأوصى اللاعب بقراءة الكتاب حيث علق قائلا: "الذئب الأسود".

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لوكاس هرنانديز يحتفل بيوم التقبيل العالمي
نشر الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء الاحتفال بلقب كأس العالم الماضية، وعلق اللاعب قائلا: "إنه يوم التقبيل الدولي".

ميلنر يستجيب لرغبة زوجته بالخروج من المنزل
نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من حديقة المنزل، وعلق اللاعب قائلا: "إلى الأول في قائمتي الجديدة للأعمال، لست متأكدا بنسبة 100% ولكن أعتقد أن السيدة M تريدني أن أخرج من المنزل لفترة من الوقت".

أندير هيريرا يداعب ثنائي مانشستر يونايتد
نشر أندير هيريرا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد السابق فيديو عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر"، وداعب اللاعب ثنائي مانشستر يونايتد خوان ماتا وماركوس راشفورد قائلا: "لم تكن لدي عين سيئة عندما رأيتك يا ماتا، رأيت أنك مميز منذ اليوم الأول يا راشفورد".

رافينيا ألكانتارا يصنع جيتارا من الورق
نشر رافينيا ألكانتارا لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يصنع جيتارا من الورق، وعلق اللاعب قائلا: "في حلقة اليوم، أريكم كيفية صناعة أحد عواطفي بسهولة".

أسينسيو يطالب بحماية الأرواح
طالب ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من الجميع ضرورة اتباع تعليمات السلامة، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلا: "لا تزال هذه أيام صعبة للجميع، من المهم جدا أن نواصل اتباع التعليمات التي تلقيناها ونتصرف بمسؤولية لحماية جميع الأرواح".

فينالدوم يحافظ على لياقته البدنية
نشر جورجينيو فيالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب قائلا: "حافظ على لياقتك، كيف تسير تمارين منزلك؟

تريزيغيه يشيد بمسلسل النهاية
نشر محمود حسن تريزيغيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لبرومو المسلسل المصري النهاية، المقرر عرضه على الشاشات المصرية خلال أيام، وعلق اللاعب قائلا: "أول مسلسل خيال علمي مصري، النهاية".

كهربا يحتفل بعيد ميلاده
نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المصري صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" احتفالا بعيد ميلاده، وعلق اللاعب قائلا: "‎وكبرنا سنة".

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