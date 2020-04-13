"فيفا" يمنح كل اتحاد محلي حق اختيار تاريخ سوق الانتقالات

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، الموقف النهائي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، من سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الصيفي، في ظل أزمة تعليق النشاط الكروي، نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19".

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إن فيفا وافق بالفعل على "بروتوكول" وأرسله إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، والبالغ عددهم 211 دولة.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية تبدأ في 1 تموز / يوليو من كل سنة، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح كل اتحاد محلي الحق في اختيار تاريخ فترة الانتقالات الصيفية والشتوية القادمتين شريطة ألا تتجاوز مدتهما 16 أسبوعا.

وسيتم تمديد عقود اللاعبين المحترفين مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الجاري، على أن تؤجل نهاية العقود إلى النهاية الفعلية للموسم.

وفيما يلي الوثيقة كاملة كما نشرتها الصحيفة:

بالنسبة لعقود اللاعبين المنتهية في الصيف:

-إن كان عقد اللاعب ينتهي في الصيف القادم فسيتم تمديده لغاية نهاية الموسم الحالي.

-إن كان اللاعب وقع عقدا مع فريق جديد فعقده الجديد يبدأ مع بداية الموسم القادم.

- في حال تداخل المنافسات بين فريقين في دوريين مختلفين يملكان الحق في نفس اللاعب تعطى الأولوية للفريق السابق للاعب حتى ينتهي الموسم.

-ستتم الموافقة على جميع طلبات تمديد انتهاء الموسم الحالي، وستتم الموافقة على جميع طلبات تمديد أو تعديل طلبات التسجيل للموسم القادم بشرط ألا تتجاوز المدة 16 أسبوعا.

- سيسمح للاتحاد بتعديل تواريخ الموسم وفترة الانتقالات عبر TMC وإخطار الاتحاد الدولي بذلك.

- أي لاعب انتهى عقده أو تم إنهاء عقده نتيجة فيروس كورونا يسمح له بالتعاقد مع فريق جديد خارج فترة الانتقالات.