حقيقة تحديد موعد نهائي لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ وجود موعد نهائي في الثالث من أغسطس آب، لاستكمال دوري الأبطال هذا الموسم بعدما نقل تقرير في محطة ”تسي.دي.إف“ التلفزيونية الألمانية عن ألكسندر تشيفرين رئيس ”يويفا“ قوله إن المسابقة يجب أن تنتهي بحلول هذا التاريخ.

وقال ”يويفا“ في بيان: ”ذكر تقرير أن ألكسندر تشيفرين أبلغ ”تسي.دي.إف“ في ألمانيا بأن دوري الأبطال يجب أن ينتهي بحلول الثالث من أغسطس. هذا ليس صحيحا“.

وأضاف ”الرئيس كان في غاية الوضوح ولم يحدد تواريخ محددة لإنهاء الموسم“.

وتم تعليق مباريات الدوري في كافة أنحاء أوروبا تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقف دوري الأبطال بينما كان دور الـ16 لم ينته بعد.

وقال ”يويفا“ في بيانه ”“يويفا“ يحلل في الوقت الحالي كل الخيارات لاستكمال الموسمين المحلي والأوروبي مع اتحاد الأندية الأوروبية وروابط بطولات الدوري الأوروبية في مجموعة العمل التي بدأ عملها في 17 مارس، وأولوية كل أعضاء مجموعة العمل الحفاظ على الصحة العامة“.

وتابع ”وبعد ذلك علينا العثور على حلول لاستكمال المسابقات. يتم دراسة الخيارات حاليا لإقامة المباريات في يوليو وأغسطس إذا دعت الحاجة، وفقا لتواريخ استئناف اللعب وإذن السلطات الوطنية“.