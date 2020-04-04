ماركوس لورنتي يوثق تألقه أمام نادي ليفربول بإهانة ملعب أنفيلد (صورة)

وثّق الإسباني ماركوس لورنتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد تألقه في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، بتوجيه إهانة لملعب ”أنفيلد“ معقل الريدز، بعدما أطلق اسم الملعب على كلبه الجديد.

وسجل لاعب ريال مدريد السابق والذي انتقل الصيف الماضي لأتلتيكو مدريد هدفين في الأشواط الإضافية ليقلب النادي الإسباني تأخره 0/2، إلى التعادل 2/2 قبل أن يسجل ألفارو موراتا الهدف الثالث ليمنح الفوز للفريق الإسباني ويطيح بحامل اللقب من المسابقة.

وفضل ماركوس لورنتي توثيق ملعب تألقه بإطلاق اسم الملعب ”أنفيلد“ على أحد كلابه الجديدة في إشارة لأن الملعب الذي كان يجهز لمحرقة لأتلتيكو مدريد تحول لمقبرة لليفربول وخرج من المسابقة.

ونشر ماركوس لورنتي صورة عبر صفحته على ”إنستغرام“ لكلبه ينظر من النافذة بعد 22 يوما من الحجر الصحي وكتب عليها ”أنفيلد يراقب الحياة تمر“.

وشارك ماركوس لورنتي في المباراة منذ الدقيقة 56 بديلا للمهاجم دييغو كوستا وانتظر حتى الأشواط الإضافية ليسجل هدفين.