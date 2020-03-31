”يويفا“ يغرم نادي ليفربول بسبب سلوكيات جماهيره في مباراة أتلتيكو مدريد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، معاقبة نادي ليفربول الإنجليزي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب ”أنفيلد“ يوم 11 مارس الجاري.

وخرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة 2-4 أمام أتلتيكو مدريد في مجموع مباراتي الدور ثمن النهائي، ليودّع البطولة التي يحمل لقبها.

وأشار موقع ”ليفربول إيكو“ إلى أن يويفا قرر تغريم نادي ليفربول 3250 يورو، على خلفية قيام جماهيره بإشعال الألعاب النارية خلال مباراة أتلتيكو مدريد.

وكان يويفا قد فرض عقوبة مالية قدرها 24 ألف يورو على نادي أتلتيكو مدريد بعد الأحداث التي شهدها لقاء الذهاب على ملعب ”واندا متروبوليتانو“، بعد قيامها بعرقلة السير في الممرات العامة الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية.

كما غرم ”يويفا“ فريقا برشلونة ونابولي بمبلغ 15 ألف يورو بسبب تأخر بداية لقاءهما في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والذي انتهى 1-1.

ويحرص يويفا على بداية اللقاءات في موعدها المحدد بسبب حقوق النقل التلفزيوني وتأخر نزول الفريقين للملعب لدقائق فقط مما كلفهما معا غرامة مالية.

كما غرم الاتحاد الأوروبي، الفريق الإيطالي بمبلغ 12 ألف يورو بسبب سلوك جماهيره خلال اللقاء واستعمالها لأشعة الليزر.

ولم يتم تحديد موعد لقاء الإياب بين الفريقين في إطار دور الـ16، حيث تم إيقاف المنافسات القارية بسبب انتشار فيروس كورونا.