رسميا.. تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا‎ والدوري الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأجيل موعد المباراتين النهائيتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الحالي 2019/2020، لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت، 30 مايو المقبل، على الملعب الأولمبي في إسطنبول، في حين كان من المقرر أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 27 مايو المقبل على ملعب أرينا جدانسك في بولندا.

وأوضح ”يويفا“ في بيانه أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الموعدين الجديدين للنهائيين

وقبل أيام قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث لم تستكمل مباريات دور الـ16 إلى الآن، إذ لم يلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي، وبرشلونة مع نابولي، ويوفنتوس مع ليون، وبايرن ميونخ مع تشيلسي في مباريات الإياب.

وتأهلت أندية باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ولايبزيغ وأتلانتا لدور ربع النهائي.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020