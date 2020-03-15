صحيفة تكشف اقتراحا جديدا يطرحه ”يويفا“ للتصويت على إنهاء دوري أبطال أوروبا بسبب ”فيروس كورونا“

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، دعوة الاتحادات الرياضية للتصويت على اقتراح جديد سيناقشه في اجتماعه الطارئ، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل بحث كيفية إنهاء بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا بأن يجد النظام المناسب من أجل استكمال البطولة، بعد تأجيل مبارياتها بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان داخل القارة العجوز.

البطولة القارية ما زالت في مرحلة دور الـ16، وهناك 4 مباريات متبقية قد تم تأجيلها كانت من المفترض أن تقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وهي: ريال مدريد ومانشستر سيتي، برشلونة ونابولي، بايرن ميونخ وتشيلسي، وأخيرا يوفنتوس وأولمبيك ليون.

وأوضحت الصحيفة، أن الاقتراح ينص على إقامة مباراة واحدة على أرض محايدة، أو على أرض أحد الفريقين بالقرعة، وعند وصول الفرق الأربعة للنصف نهائي، تقام دورة بينهم في تركيا، والتي كانت من المفترض أن تُقام بها نهائي النسخة الحالية على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في 4 أيام فقط، أي ربع النهائي.

سيتم عرض الاقتراح على اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء، للتصويت عليه من جانب الأعضاء وعددهم 55، لمحاولة الوصول إلى النظام الأمثل لإنهاء البطولة، ولكن الأولوية لدى الاتحاد الأوروبي إتمام مرحلة دور الـ16 ومعرفة المتأهلين بالكامل إلى دور الثمانية، ثم إجراء قرعة المباريات والتي من الممكن أن تكون مباراة واحدة في ملعب محايد، ثم يُقام المربع الذهبي من مباراة واحدة أيَضا في تركيا مع المباراة النهائية.

يذكر أن أندية أتلتيكو مدريد، لايبزيغ، أتلانتا، وباريس سان جيرمان، قد حسمت تأهلها إلى مرحلة دور الثمانية في مباريات الأسبوع الماضي، بعد التغلب على ليفربول، توتنهام، فالنسيا وبروسيا دورتموند، على الترتيب.