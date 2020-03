رسميا.. تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ويوفنتوس مع ليون بدوري أبطال أوروبا

‬قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“، اليوم الخميس، إنه قرر تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ويوفنتوس ضد أولمبيك ليون، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقال ”يويفا“ عبر موقع ”تويتر“: ”بعد الحجر الصحي المفروض على لاعبي ريال مدريد ويوفنتوس، لن يتمكنا من خوض المباراتين في الموعد المحدد“.

كما أعلن يوفنتوس عن إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، ليدخل لاعبو الفريق الإيطالي في حجر صحي.

وجاء التأجيل بسبب دخول لاعبي ريال مدريد للحجر الصحي؛ نتيجة إصابة أحد لاعبي فرع كرة السلة في الفريق بفيروس كورونا؛ ولأن فريقي القدم والسلة في ريال مدريد يملكان عدة أماكن مشتركة في المدينة الرياضية للفريق.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي: ”يرسل مانشستر سيتي أفضل تمنياته للاعبي وموظفي ريال مدريد لفريق القدم والسلة“.

كما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخبين الإسباني والهولندي، يوم 29 من الشهر الحالي، في أمستردام.

من جهته نفى الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، إصابته بفيروس كورونا، بعد استخدامه نفس أداوت تأهيل الأمريكي تري ثومبكينز، لاعب ريال مدريد لكرة السلة.

ونقل موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني عن يوفيتش قوله: ”استخدمت أدوات التدريب في الأيام الثلاثة الماضية، ونزلت أيضًا في المسبح الذي كان فيه ثومبكينز، لكن لم يظهر عليّ أي أعراض، وهذا شعور جيد حقا، وأنا أنتظر كذلك قرار النادي“

في سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن لاعبي ريال مدريد سيتدربون في منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث سيعطيهم النادي خطة تدريب شخصية.

وسيكون اللاعبون على تواصل دائم مع أطباء ريال مدريد، إلى جانب التواصل مع الجهاز الفني ومدربي اللياقة البدنية.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ سيقرر تأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما سيتم تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى صيف 2021.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، قرر تأجيل باقي مباريات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي إلى الآن.

وأعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن لاعبه مانولو جابياديني مصاب بفيروس كورونا.

كما قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا، تعليق كافة الأنشطة الرياضية، بما فيها الدوري الهولندي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى 31 من الشهر الحالي.

وأعلن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وجود لاعبين من فريقه ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، حيث تم إبعادهم عن زملائهم.

