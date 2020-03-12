جماهير ليفربول: أدريان ”عار“ ولا نريده.. والحارس يرد على الهجوم الناري وكلوب يعلق

أشعل الإسباني أدريان غضب جماهير وعشاق نادي ليفربول الإنجليزي، بعد خطئه القاتل الذي قلب الطاولة على الريدز في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني، وكلّف حامل اللقب وداع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الـ16.

وانتصر أتلتيكو مدريد على ليفربول 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بملعب ”أنفيلد“ في إياب دور الـ16 ليصعد إلى ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-2.

وكان ليفربول أنهى الوقت الأصلي متقدما بهدف نظيف عن طريق الهولندي فينالدوم، وعزز البرازيلي فيرمينو تقدّم الريدز بهدف ثان في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، إلا أن خطأ ساذجا من أدريان منح ماركوس لورينتي لاعب أتلتيكو مدريد هدفا غاليا، ثم فشل الحارس في التصدي لتسديدة أخرى من اللاعب ذاته، قبل أن يسجل موراتا هدفا ثالثا في الدقيقة الـ121.

ورفضت جماهير ليفربول إلقاء اللوم على أي لاعب في الفريق بعد الخسارة المريرة، وأكدت أن جميع اللاعبين أدوا ما عليهم خلال المباراة، وكانوا نجوما فوق العادة، إلا أن أدريان تسبب في عودة غير مستحقة لأتلتيكو مدريد.

وقال أحد عشاق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”هذا شعور مروّع، جميع اللاعبين كانوا على مستوى المسؤولية وقدموا مباراة رائعة، ولكن لسوء الحظ لدينا أدريان“.

وأضاف آخر: ”لاعبو ليفربول كانوا يستحقون الاستمرار في دوري أبطال أوروبا، ولكن أدريان يتحمل المسؤولية بنسبة 100% على الخروج“.

وتابع مشجع آخر: ”لا أريد أن أرى أدريان مرة أخرى بقميص ليفربول، إنه عار على أنفيلد“.

بينما سخر آخر من الحارس الإسباني بقوله: ”يبدو أن أدريان حصل على أموال من أتلتيكو مدريد في هذه الليلة“.

على الجانب الآخر، لجأ أدريان إلى ”تويتر“ في محاولة لتخفيف وطأة الهجوم عليه من جماهير ليفربول، حيث بعث رسالة إلى عشاق الريدز.

وقال أدريان: ”إنه أمر محزن ومحبط للغاية بعد مباراة اليوم، لم نكن نتوقع تلك النتيجة على الإطلاق. شكرا لكل الجماهير التي ساندتنا في أنفيلد، لا يزال لدينا أهداف أخرى نريد تحقيقها هذا الموسم، وسوف نعود إلى دوري أبطال أوروبا أقوى في الموسم المقبل“.

من جانبه، رفض الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الهجوم على أدريان، وقال: ”لا يمكن أن نوجه له أي انتقادات ولو لثانية واحدة، لقد أنقذنا كثيرا، ونحن لم نخسر المباراة بسبب خطأ أدريان، نعم، كان هناك تأثير، ولكننا خسرنا لأن أتلتيكو مدريد أحرز أهدافا أكثر، ولم نستطع نحن فعل ذلك في المباراتين“.