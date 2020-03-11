 هدف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. نيمار يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. نيمار يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو)

هدف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. نيمار يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بهدف في شباك بروسا دورتموند، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب ”بارك دي برانس“، دون حضور جماهيري، بسبب فيروس كورونا.

وأحرز نيمار هدفه في الدقيقة 27 من رأسية جميلة.

كان باريس سان جيرمان خسر 1-2 أمام برورسيا دورتموند 18 فبراير (شباط) الماضي، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“.

ويحتاج فريق سان جيرمان الفوز بهدف نظيف على الأقل ضد بروسيا دورتموند، لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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