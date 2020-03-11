هدف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. نيمار يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو)

تقدم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بهدف في شباك بروسا دورتموند، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب ”بارك دي برانس“، دون حضور جماهيري، بسبب فيروس كورونا.

وأحرز نيمار هدفه في الدقيقة 27 من رأسية جميلة.

دوري ابطال اوروبا | باريس سان جيرمان 1 × 0 بروسيا دورتموند | هدف اول باريس نيمار HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/wnLT0DgSuD — فهد ابطال (@monasteries15) March 11, 2020

كان باريس سان جيرمان خسر 1-2 أمام برورسيا دورتموند 18 فبراير (شباط) الماضي، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“.

ويحتاج فريق سان جيرمان الفوز بهدف نظيف على الأقل ضد بروسيا دورتموند، لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.