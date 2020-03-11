جماهير الريدز تحول أنفيلد إلى كتلة نيران قبل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (فيديو)

أشعلت جماهير ليفربول بطل أوروبا الأجواء أمام استاد أنفيلد في استقبال فريقها قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وبدا ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي والأقرب للفوز باللقب بعيدا عن مستواه عندما خسر بهدف نظيف في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وسجل ساؤول نيغيز هدفا لأتلتيكو بعد أربع دقائق من البداية بينما فشل ليفربول في إدراك التعادل بينما يستقبل رجال المدير الفني الألماني يورغن كلوب فريق دييغو سيميوني وسط أجواء مشحونة.

وأشعلت جماهير ليفربول الألعاب النارية بكثافة في استقبالها للفريق الذي يأمل في تعويض الخسارة في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويعول كلوب على هذه الجماهير في مباراة نادرة ستقام بحضور جماهير في إياب دور الستة عشر رغم تفشي فيروس كورونا في أوروبا، ويأمل المدير الفني الألماني في أن تكون هذه الأجواء دافعا للاعبيه في الفوز..

وقال كلوب إن ليفربول سيحاول الاستفادة القصوى من خوض مباراة الإياب على أرضه وبين جماهيره.

وأعلن ليفربول جاهزية الثنائي جوردان هندرسون قائد الفريق والظهير الأيسر أندي روبرتسون لخوض المباراة بينما يغيب الحارس الأساسي أليسون بيكر عن التشكيلة للإصابة.