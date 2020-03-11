كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب آنفيلد لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة نارية بجولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويترقب المتابعون وجبة كروية دسمة وصراعا تكتيكيا بين الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول حامل القب والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب آنفيلد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف.

مشوار الفريقين

تأهل ليفربول بعد صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، وحقق الفريق الفوز في 4 لقاءات على حساب جينك البلجيكي ذهابا وإيابا ورد بول سالزبورج النمساوي ذهابا وإيابا وخسر أمام نابولي الإيطالي وتعادل في إنجلترا.

وتأهل أتلتيكو مدريد بعدما حل وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بالفوز ذهابا وإيابا على لوكوموتيف موسكو الروسي، وفاز على باير ليفركوزن الألماني وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي كما خسر أمام ليفركوزن ويوفنتوس.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في إسبانيا بفوز أتلتيكو مدريد بهدف دون رد وهو ما يفرض على ليفربول الفوز بفارق هدفين.

ويخشى ليفربول سيناريو مواجهة الدوري الأوروبي 2010 حين خسر أمام أتلتيكو مدريد في إسبانيا بهدف نظيف، ونجح في تعويض النتيجة نفسها بالوقت الأصلي ومع اللجوء للوقت الإضافي انتهى اللقاء 2-1 لصالح ليفربول وودع الريدز.

وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال 2008 وتعادلا ذهابا وإيابا.

أفكار كلوب

ستكون مهمة ليفربول شائكة وليست سهلة خاصة أن الفريق يمر بحالة من عدم التوازن بعدما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي وتلقى هزيمته الأولى بالدوري أمام واتفورد.

وتحدث كلوب مدرب ليفربول قبل اللقاء عن مهمة فريقه مؤكدا أن ليفربول سيسعى للتسديد على المرمى باستمرار لهز الشباك، فأتلتيكو يعد أحد أفضل الفرق التي تجيد الدفاع في العالم.

يلعب ليفربول بأسلوب لعبه المعتاد بطريقة 4-3-3 ويغيب عن صفوفه لاعبه شيردان شاكيري وسط شكوك حول جاهزية القائد جوردان هندرسون والحارس أليسون باكير.

ويعتمد ليفربول على تشكيلته التي تضم الحارس أدريان وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجوزيف جوميز وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره أليكس تشامبرلين وجورجينهو فاينالدوم مع مثلث الهجوم المعتاد الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرليج البلجيكي الأسبق ل“إرم نيوز“ إن أفكار كلوب تتمثل في الاختراق من الأطراف باستمرار والضغط على أطراف المنافسين بانطلاقات أرنولد واختراقات صلاح يمينا، وأيضا محاولات روبرتسون يسارا مع تحركات ماني.

أوراق سيميوني

يعتمد أتلتيكو مدريد على خبرات مدربه دييجو سيميوني الذي يضع رهانه على عبور ليفربول في عقر داره بخطط دفاعية معروف بها سيميوني لتأمين فوزه ذهابا.

وقال سيميوني إن فريقه بحاجة إلى التركيز الكامل في مواجهة ليفربول أحد أفضل الأندية في السنوات الأخيرة موضحا أنه يلعب بأسلوب معين منذ سنوات وسيعتمد عليه.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس يان أوبلاك وأمامه رباعي خط الدفاع ستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز وكيران تريبير ورينان لودي.

ويقود خط الوسط توماس بارتي وساؤول نيجويز وعلى الأطراف كوكي وأنخيل كوريا مع ثنائي الهجوم ألفار موراتا وجواو فيليكس.

وقال اليماني إن أتلتيكو مدريد يعتمد على خطط الدفاع مع تحركات موراتا وفيليكس في تنظيم الهجمات المرتدة مع دور الأطراف في غلق المساحات أمام تحركات ليفربول.

وأضاف: ”دفاع أتلتيكو سيفرض أسلوبه إذا حافظ على نظافة شباكه في أول نصف ساعة تحديدا من عمر اللقاء“.