التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق ليفربول بنظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول في مباراة الذهاب، في واندا ميتروبوليتانو، بهدف دون رد.

ويفتقد ليفربول خدمات الحارس أليسون بسبب الإصابة، بينما استعاد أتلتيكو مدريد خدمات ألفارو موراتا بعد غيابه للإصابة.

وتقابل الفريقان من قبل في 5 مواجهات بعد المواجهة الأخيرة بينهما في إسبانيا، إذ فاز الفريق الإسباني خلال 3 مباريات مقابل 2 للفريق الإنجليزي، كذلك 3 مواجهات ودية من قبل بينهما.

وضمن ليفربول بنسبة كبيرة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إثر تحليقه في صدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي.

فيما يخوض ”الروخي بلانكوس“ المباراة، بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، حيث تعادل ضد إسبانيول 1-1 ثم إشبيلية 2-2، وهو ما أبقاه في المركز الخامس بجدول ترتيب الليغا برصيد 45 نقطة.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، وروبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، وفينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمينو.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، فيليبي، ولودي.

خط الوسط: ساؤول، بارتي، وكوكي.

خط الهجوم: فيليكس، كوريرا، وكوستا.