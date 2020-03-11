تقارير تكشف نتائج فحوصات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بشأن فيروس كورونا

خضع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لاختبار ”فيروس كورونا“ بعد مرضه في اليومين الماضيين وغيابه عن تدريبات فريقه، لكن النتائج جاءت سلبية، بحسب ما ذكرته صحيفة ”ليكيب“.

واضطر النجم الفرنسي لإجراء الاختبار كإجراء احترازي لكون حرارة جسمه ارتفعت، لكن النتائج جاءت سلبية وتأكد فقط إصابته بالتهاب اللوزتين.

كما أكدت شبكة ”راديو مونت كارلو“ أن العينة التي أُخذت من مبابي، يوم الثلاثاء، جاءت سلبية، لتزول بذلك كل الشكوك حول إصابته بكورونا.

ويسابق فريق باريس سان جيرمان وجهازه الطبي الزمن من أجل أن يكون المهاجم الشاب جاهزا للقاء الإياب أمام بروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الفرنسي لقاء الذهاب في ألمانيا 2-1 ويحتاج للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين للتأهل لربع النهائي الذي فشل في بلوغه في النسخ الثلاثة الماضية.

وزادت متاعب الفريق الفرنسي لكون اللقاء سيجرى دون جمهور في ملعب حديقة الأمراء في باريس بسبب الإجراءات التي اتخذتها فرنسا لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فالمهاجم الفرنسي قد لا يلعب اللقاء أساسيا بنسبة كبيرة، لكنه سيكون ضمن قائمة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت أن الفيروس طال 1784 شخصا، بينهم 86 حالة خطيرة، وأودى كورونا بحياة 33 فرنسيا حتى الآن.