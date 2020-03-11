ديلي آلي: توتنهام سقط أمام لايبزيغ دون قتال

قال ديلي آلي، لاعب توتنهام هوتسبير، إن فريقه فشل في إظهار نضجه ولم يقاتل على الإطلاق في خسارته 3-صفر أمام لايبزيغ في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

واستقبل وصيف حامل اللقب هدفين في أول 21 دقيقة وودع البطولة بالخسارة 4-صفر في النتيجة الإجمالية عقب هزيمته 1-صفر في الذهاب في لندن الشهر الماضي.

وأبلغ آلي شبكة ”بي.تي سبورت“ التلفزيونية: ”بعد (الهدف) الأول لم يتغير الوضع لكننا واصلنا منح المنافس الفرص. من الصعب العودة بعد التأخر بهدفين. كان علينا إظهار نضجنا والقتال لكننا لم نفعل ذلك“.

وأحرز مارسيل زابيتسر هدفين في الدقيقتين العاشرة والـ21 وسدد توتنهام كرة واحدة على المرمى في الشوط الأول.

وحصل الفريق الإنجليزي على أول ركلة ركنية في الدقيقة الـ43 وافتقر فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، للروح القتالية.

وقال آلي: ”لا يمكن استخدام الأعذار لأننا ما زلنا نملك الكفاءة على أرض الملعب. نفتقد العديد من اللاعبين الجيدين لكن هذه الأمور تحدث“.

وخاض توتنهام المباراة من دون المهاجمين هاري كين وسون هيونغ-مين بالإضافة إلى المدافع بن ديفيز ولاعب الوسط ستيفن برغفاين.

وأضاف آلي: ”اللاعبون الذين شاركوا كان عليهم الارتقاء لمستوى التوقعات ولم نفعل ذلك اليوم. نعتذر للجماهير. اللعب والخسارة بهذا الشكل. الجماهير تستحق الأفضل“.

ولم يفز توتنهام للمباراة السادسة على التوالي وهي أسوأ سلسلة في تاريخ المدرب مورينيو فيما أصبح نظيره يوليان ناغلزمان أصغر مدرب يصل دور الثمانية بدوري الأبطال عن عمر 32 عاما.

وقال آلي: ”كان علينا القتال. لا يمكن أن نكون في هذا الموقف في الدوري لا يمكننا الاختباء. لم يكن موسما جيدا لنا. الحقيقة أننا في موقف سيئ والثقة منعدمة في الوقت الحالي“.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري متأخرا بسبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.