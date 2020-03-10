لايبزيغ يسقط توتنهام ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق لايبزيغ الألماني فوزا ثمينا على نظيره توتنهام بنتيجة 3-0، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب ريد بول آرينا، ضمن منافسات دور الـ 16، مساء الثلاثاء.

وكرر لايبزيغ انتصاره على توتنهام، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم في لندن بهدف دون مقابل.

تقدم لايبزيغ في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، عن طريق تسديدة أرضية من المهاجم مارسيل سابيتسر.

وعاد مارسيل سابيتسر في الدقيقة 21 من المباراة، لإضافة الهدف الثاني للفريق الألماني عبر ضربة رأسية بعد عرضية مميزة من الظهير الإسباني أنخلينو.

وسجل لايبزيغ الهدف الثالث عن طريق اللاعب إيميل فورسبيرغ في الدقيقة 87 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويتأهل بتلك النتيجة لايبزيغ إلى الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين (4-0)، حيث فشل توتنهام وصيف بطل النسخة الماضية، في مواصلة مشواره لينتهي عند الدور الإقصائي الأول.