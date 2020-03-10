أهداف مباراة لايبزيغ وتوتنهام.. 2-0 للفريق الألماني (فيديو)

سجل مارسيل سابيتسر الهدف الأول لفريق لايبزيغ في شباك نظيره توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”ريد بول أرينا“ في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 21 أضاف مارسيل سابيتسر الهدف الثاني للفريق الألماني.

ويدخل لايبزيغ المباراة بأفضلية الفوز (1-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت في لندن، ما يعني أن التعادل أو الفوز بأي نتيجة يكفيان للتأهل إلى الدور ربع النهائي.