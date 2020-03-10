أهداف مباراة لايبزيغ وتوتنهام.. 2-0 للفريق الألماني (فيديو)

سجل مارسيل سابيتسر الهدف الأول لفريق لايبزيغ في شباك نظيره توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”ريد بول أرينا“ في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
#Leipzig take the lead against #Tottenham 1-0. #UCL #leitot pic.twitter.com/EOvHmnvziJ
— RainingGoals (@RainingGoals) March 10, 2020
وفي الدقيقة 21 أضاف مارسيل سابيتسر الهدف الثاني للفريق الألماني.
Goooooooooooooooooooooooooal Sabitzer 2-0 ????????????????????@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/KiY2EggQfc
— اهداف دوري ابطال اوروبا – UCL (@GoalUCLHD) March 10, 2020
ويدخل لايبزيغ المباراة بأفضلية الفوز (1-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت في لندن، ما يعني أن التعادل أو الفوز بأي نتيجة يكفيان للتأهل إلى الدور ربع النهائي.