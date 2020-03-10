شكوك بشأن مشاركة كيليان مبابي في مباراة سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

سينتظر توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، حتى اللحظة الأخيرة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مشاركة المهاجم كيليان مبابي في مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام بروسيا دورتموند، غدا الأربعاء.

ويعاني مبابي من التهاب في الحلق، وغاب عن التدريبات في اليومين الماضيين.

وقال توخيل لموقع سان جيرمان بعد‭ ‬إلغاء المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، عقب قرار السلطات الفرنسية إقامة المواجهة دون جمهور بسبب ”فيروس كورونا“: ”إنه مريض. يعاني من التهاب في الحلق. سننتظر قبل اتخاذ قرار بشأنه صباح الأربعاء“.

وينتظر توخيل أيضا على أحر من الجمر عودة القائد تياغو سيلفا الغائب منذ 24 فبراير شباط؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، حيث يسعى سان جيرمان لتعديل هزيمته 2-1 ذهابا في ألمانيا.

وقال توخيل: ”يشارك تياغو سيلفا في كل الحصص التدريبية، وهو ضمن التشكيلة. سنقرر غدا مشاركته من عدمها“.