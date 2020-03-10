حسم موقف هندرسون وروبرتسون من مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

أعلن نادي ليفربول جاهزية الثنائي جوردان هندرسون قائد الفريق والظهير الأيسر أندي روبرتسون لخوض مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد على ملعب آنفيلد، غدا الأربعاء، لكن الفريق الإنجليزي استبعد الحارس الأساسي أليسون بيكر من التشكيلة.

ولم يلعب هندرسون منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في هزيمة ليفربول بهدف دون رد ذهابا في إسبانيا قبل ثلاثة أسابيع، لكن المدرب يورغن كلوب قال إن اللاعب عاد إلى التدريبات بشكل كامل يوم الأحد.

وغاب روبرتسون عن الانتصار 2-1 في الدوري الممتاز على بورنموث يوم السبت، بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في التدريبات.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء: ”هندرسون جاهز“

وتابع: ”أليسون لن يكون جاهزا بسبب الإصابة، كما أنه لن يكون حاضرا يوم الإثنين (عندما يلتقي ليفربول مع إيفرتون في الدوري)“.

وقال روبرتسون الذي أصيب في الكاحل في وقت سابق هذا الموسم إنه غاب عن مباراة مطلع الأسبوع ليكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو.

وقال الدولي الاسكتلندي: ”شعرت ببعض الألم في عضلات الفخذ الخلفية يوم الجمعة. غبت عن المباراة لأسباب احترازية“.

وقال كلوب: إن ليفربول سيحاول الاستفادة القصوى من خوض مباراة الإياب على أرضه وبين جماهيره.

وأضاف: ”اللعب أمام جماهيرنا سيصب في صالحنا ويتعين أن يتزامن ذلك مع أداء قوي في أرض الملعب. يجب أن تكون مباراة استثنائية؛ لأنهم يدافعون باستبسال ويجيدون الهجمات المرتدة“.