الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة لايبزغ وتوتنهام

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفا ثقيلا على منافسه لايبزغ الألماني، في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصطدم آمال وطموحات الفريق اللندني وصيف أوروبا بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات لايبزغ مفاجأة الكرة الألمانية والباحث عن دور الحصان الأسود في دوري الأبطال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز تفاصيل مواجهة لايبزغ الألماني وتوتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا ، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية على ملعب (ريد بول آرينا) في ألمانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

مشوار الفريقين

قطع لايبزغ مشوارا مميزا نحو التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بصدارته المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات على حساب زينيت سان بطرسبرغ الروسي ذهابا وإيابا وبنفيكا البرتغالي خارج دياره، كما تعادل مرتين مع بنفيكا في ألمانيا وليون الفرنسي خارج أرضه بينما خسر مرة وحيدة على أرضه أمام ليون بثنائية دون رد، ثم فاز في لقاء الذهاب على توتنهام بإنجلترا بهدف نظيف.

ويعد هداف فريق لايبزغ في دوري الأبطال هذا الموسم المهاجم المتميز تيمو فيرنر الألماني الدولي الذي سجل 4 أهداف حتى الآن في البطولة القارية.

وتأهل توتنهام بعدما حل وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات على حساب سرفينا زفيدا (رد ستار) الصربي ذهابا وإيابا، وتغلب على أولمبياكوس اليوناني في إنجلترا وخسر ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ الألماني وتعادل مع أولمبياكوس باليونان.

ويبقى هداف فريق توتنهام النجم هاري كين برصيد 6 أهداف.. ويحتاج توتنهام لتعويض خسارته بهدف نظيف ليفوز بفارق هدفين للتأهل رسميا لربع النهائي.

أفكار ناغلسمان

يتسلح لايبزغ بأفكار مدربه يوليان ناغلسمان الذي يقدم مستويات كبيرة مع الفريق الألماني هذا الموسم.

وأكد ناغلسمان في المؤتمر الصحفي، قبل اللقاء، أن توتنهام فريق قوي ورائع والفوز ذهابا لا يعني على الإطلاق اقترابه من التأهل لربع النهائي؛ لأن مباراة الإياب لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويعاني لايبزغ من بعض الإصابات على رأسها ويلي أوربان وابراهيما كانوتيه وتايلر أدامز وكيفن كامبل، ويعتمد الفريق الألماني على طريقة 3-4-3 بوجود الحارس بيتر جالوتشي، وأمامه ثلاثي خط الدفاع دايو أوبامكانو ولوكاس كلوسترمان ومارسيل هاليستنبيرغ.

ويقود خط الوسط كونراد لايمير، وبجواره مارسيل سابيتزير، ويمينا نوردي موكيلي ويسارا خوسيه أنجيلنو، وفي خط الهجوم صانع الألعاب كريستوفر نكونكو، وأمامه رأسا الحربة تيمو فيرنر وباتريك تشاك.

خبرة مورينيو

يتسلح توتنهام بخبرة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وإنتر الإيطالي من قبل، من أجل استكمال المشوار الأوروبي.

وقال مورينيو: إن فريقه قادر على عبور عقبة لايبزغ رغم صعوبة المهمة، مؤكدا أن فريقه سيلعب من أجل تعويض الهزيمة في لقاء الذهاب.

ويغيب عن توتنهام هاري كين للإصابة بجانب ستيفن بيرجوين وموسى سيسوكو وسون هيونج مين بسبب الإصابة أيضا، ويعتمد توتنهام على تشكيلته التي تضم الحارس هوجو لوريس وأمامه رباعي الدفاع دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفايلد ويان فيرتونخين وسيرجي أورييه.

ويقود خط الوسط إريك داير وبجواره جيوفاني لو سيلسو وهاري وينكس وأمامهم إريك لاميلا وديلي آلي وفي الهجوم لوكاس مورا.

وقال ياسر رضوان لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن لايبزيج من الفرق المميزة حاليا في الكرة الألمانية، موضحا أن لايبزيج يملك مدرب المستقبل للكرة الألمانية وهو ناجلسمان بجانب قدرات مهاجمه تيمو فيرنر.

وأضاف: ”توتنهام سيراهن على أفكار مورينيو الدفاعية وجماعية الأداء مع قدرات بعض اللاعبين الهجومية مثل لوكاس مورا وديلي آلي“.