مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. سيميوني يخطط لمفاجأة كلوب على ملعب ”أنفيلد“

يستضيف ملعب ”أنفيلد“ مساء غد الأربعاء موقعة كروية ساخنة بين نادي ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ليفربول قد خسر ذهابا على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بهدف نظيف أحرزه ساؤول نغويز، في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

ويتعين على نادي ليفربول، حامل اللقب، الفوز بفارق هدفين، في حين يكفي الروخي بلانكوس التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف إذا نجح في هز شباك الريدز على ملعب ”أنفيلد“.

وبحسب موقع anfieldwatch، فإن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد يخطط لقلب المعطيات في ملعب ”أنفيلد“، ومفاجأة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بخطة غير متوقعة على الإطلاق.

واشتهر سيميوني بطريقة اللعب الدفاعية البحتة مع إغلاق المساحات تماما أمام الأندية التي تواجهه، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة في مباغتة المنافسين، ولكن يبدو أن سيميوني قرر الاستعانة بخطة أخرى في مواجهة ليفربول غدا، خاصة بعد العروض التي قدمها متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، مؤخرا.

وقال موقع anfieldwatch، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقارير إسبانية، إن سيميوني يرغب في استغلال الحالة السيئة التي أصابت دفاعات ليفربول مؤخرا في مفاجأة الريدز، واللجوء إلى خطة هجومية في ”أنفيلد“، حيث سيؤدي أي هدف يحرزه أتلتيكو مدريد إلى تعقيد مهمة الريدز تماما، الذي سيكون وقتها في حاجة لتسجيل 3 أهداف كي يتأهل إلى دور الثمانية.

وأشار التقرير إلى أن التعديل المتوقع من جانب سيميوني يقوم على ما واجهه ليفربول في مبارياته الأخيرة، حيث استقبلت شباكه 7 أهداف في آخر 4 مباريات، حيث خسر من أتلتيكو بهدف نظيف، وأمام واتفورد في البريمييرليغ بثلاثية نظيفة، ثم أمام تشيلسي في كأس إنجلترا بهدفين نظيفين، ثم اهتزت شباكه بهدف في الانتصار على بورنموث 2-1، وكادت شباكه تهتز مرة أخرى على الأقل لولا تألق جيمس ميلنر، الذي أنقذ فريقه من هدف محقق من على خط المرمى.

وأكد anfieldwatch أن خطة سيميوني المفاجئة ستكون سلاحا ذا حدين بالنسبة لليفربول، حيث ستفتح مساحات في دفاعات أتلتيكو مدريد، ولكنها في نفس الوقت ستمثل خطرا على مرمى ليفربول، وعلى أي حال، فإن المهمة ستكون شاقة بالنسبة لكتيبة كلوب، بحسب ما أشار إليه الموقع.