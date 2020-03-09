حكومة كتالونيا توصي بإقامة مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا دون جمهور

ذكرت صحيفة ”L’Esportiu“ الكتالونية في عددها الصادر، يوم الاثنين، أن حكومة كتالونيا تأمل في إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا دون جمهور بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نظيره نابولي على ملعب ”كامب نو“، يوم الأربعاء الموافق الـ 18 من مارس.

وكانت عدة أصوات تطالب بمنع دخول الجماهير للملاعب الإسبانية بسبب فيروس كورونا، خصوصا أمام الفرق الإيطالية، بسبب انتشاره بشكل كبير في إيطاليا وتعتبر البلد الأوروبي الأكثر تضررا.

وفي إقليم كتالونيا تم تأجيل عدة أحداث رياضية من بينها ماراثون المدينة، والذي تم تأجيله حتى الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر.

وتمت الموافقة على تأجيل الماراثون من قبل الحكومة الكتالونية ومن وزارتي الصحة والداخلية ووكالة الصحة في كتالونيا.

وحسب صحيفة ”آس“ فالحكومة الكتالونية ترى وجود مخاطر، حال دخول الجماهير للملاعب وخصوصا خلال لقاء برشلونة ونابولي الإيطالي، وتأمل في أن يُلعب دون جمهور؛ ما قد يضع إدارة برشلونة أمام أزمة جديدة.

وسبق لفريق نابولي أن لعب لقاء دون جمهور في إسبانيا قبل 32 عاما حين واجه ريال مدريد في ”عيد الصمت“.

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب سان باولو.

وتعد إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، وأحصت منذ بدء تفشي الفيروس 7 آلاف و375 إصابة، بينها 366 وفاة.