أبرزها مباراة برشلونة ضد نابولي.. توصية بإقامة 3 مباريات في إسبانيا دون جمهور

وصلت حالة الاستنفار في إسبانيا بسبب ”فيروس كورونا“ إلى الدرجة القصوى، تخوفًا من انتشار الوباء بشكل واسع خلال الفترة المقبلة.

وبعد تأجيل عدة مباريات في مختلف البلدان الأوروبية وعلى رأسها قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان، جاء الدور على إسبانيا.

قرارات صارمة

وأعلن سالفادور إليا، وزير الصحة الإسباني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، منحه توصية بأن مباراة فالنسيا وضيفه أتالانتا الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والمقررة، الثلاثاء المقبل، ستقام دون جمهور بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير خلال تصريح لوسائل الإعلام أن“قرار السلطات هو أن هذه المسابقات يجب أن تقام دون جمهور“، كون إيطاليا خاصة شمالها هي البلد الأكثر تضررًا من الفيروس في أوروبا.

وأشار إلى أن مباراة خيتافي الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي المقررة في 19 من الشهر ذاته في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ ستقام دون جمهور أيضًا.

ومنح الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ الحكومة الإسبانية حرية اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة للوضع في إسبانيا.

وبات لقاء برشلونة ونابولي ضمن منافسات إياب ثمن نهائي البطولة ذاتها مهددًا باللعب دون حضور جماهيري أسوة بمباراة فالنسيا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية عن إقامة مباريات فالنسيا وأولمبيا ميلان في كرة السلة، ولقاء خيتافي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي، وجيرونا وفينيس دون حضور جماهيري.

تضارب واضح

وفي الوقت الذي كشف فيه الصحفي الإسباني الشهير ألفريدو مارتينيز لإذاعة ”أوندا سيرو“ أن الحكومة الإسبانية من المرجح أن تتخذ قرارًا بلعب لقاء برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة، بسبب ”كورونا“، أكدت تقارير أخرى أن مباراة برشلونة أمام نابولي ليست مهددة حتى اللحظة بسبب كورونا، وأن النادي الكتالوني لم يتلق أي إخطار بإقامة المباراة دون حضور جماهيري، حيث تظل فكرة لعب اللقاء دون جماهير مجرد توصية.

يذكر أن برشلونة ونابولي تعادلا في مواجهة الذهاب إيجابيًا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو بإيطاليا.

وتعد إيطاليا من أكثر البلدان الأوروبية تضررًا بشأن فيروس كورونا، فيما سجلت حوالي 90 حالة في إسبانيا.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد أكد وجود خلية لمراقبة الوضع وتقييم الحالة في كل مدن إسبانيا من أجل اتخاذ قرارات بشأن لقاءات الدوري الإسباني وتحدث عن إمكانية اللعب دون جمهور.