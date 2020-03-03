”يويفا“ ينشئ مجموعة عمل لمعالجة تأثير ”فيروس كورونا“ على جداول المباريات

أنشأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مجموعة عمل بالتعاون مع روابط بطولات الدوري الأوروبية؛ من أجل معالجة أي مشاكل تتعلق بجداول المباريات، ربما تتسبب فيها التأجيلات المتعلقة بفيروس كورونا.

ومع إقامة مباريات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020، في وقت لاحق من الشهر الحالي، بالإضافة لمباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أقر اليويفا بأن تغيير مواعيد المباريات سيكون صعبا.

وقال تيودور تيودوريديس، الأمين العام لليويفا، في اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الثلاثاء: ”اجتمعنا مع روابط بطولات الدوري الأوروبية، أمس؛ لإنشاء مجموعة تنسيق لمواجهة الموقف والعثور على أفضل الحلول الممكنة“.

وأضاف: ”من جانبنا نتعامل مع المشكلة عن طريق التواصل مع منظمة الصحة العالمية والحكومات المختلفة. لا نرغب في المبالغة في رد الفعل لكن فتحنا خط اتصال“.

وتابع: ”جدول المباريات مزدحم ومن الصعب العثور على مساحة خالية، ونتعاون من أجل إيجاد حلول“.

وتنطلق بطولة أوروبا 2020، أهم بطولات اليويفا، في يونيو حزيران، في 12 مدينة حول أوروبا، لكن في الوقت الحالي قال تيودوريديس إن تركيز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينصب على مباريات مارس آذار.

وقال: ”ندرس أكثر من سيناريو. بطولة أوروبا تبدأ في يونيو. هناك مباريات في الأسابيع المقبلة. لا نرغب في الكشف عن مزيد من التفاصيل. هناك أمور عاجلة في الأسبوعين القادمين. لكن هناك خطة لكل شيء“.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، إنه ”من المهم التعاون مع السلطات وعدم الذعر“، لكن دومينيك بلان رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم حذر من تبعات خطيرة على الرياضة.

وقال أمام الجمعية العمومية: ”بسبب فيروس كورونا نحن في موقف قد يدمر، بالنسبة للبعض، أساس كرة القدم المحترفة“.

وتم إيقاف الدوري السويسري حتى 23 مارس آذار على الأقل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، بعدما رفضت الأندية احتمال اللعب بدون جمهور.

وفرضت سويسرا، التي يوجد بها ما يزيد على 20 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، حظرا يوم الجمعة، على الأحداث المتوقع أن تجتذب ما يزيد على ألف شخص، حتى 15 مارس آذار، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.

وبناء على ذلك، ألغت رابطة الدوري السويسري كل المباريات في أول درجتين، يومي السبت والأحد، ومددت الحظر إلى فترة التوقف الدولي في نهاية مارس آذار.

وعقد اليويفا اجتماع جمعيته العمومية بمشاركة وفود من كافة أنحاء القارة، بدون أي تأثير ضخم من الفيروس، رغم أن ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا لن يحضر قرعة دوري الأمم، التي تُسحب في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء؛ لأن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم يرى أن الأمر به ”مخاطرة غير ضرورية“.