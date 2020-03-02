يويفا يعلن ملاعب نهائي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي 2022 و2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ اليوم الإثنين أن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات العام 2022 سيقام على استاد ”أليانز“ الخاص بيوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، بينما ستقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في العام ذاته في بودابيست على استاد ”بوشكاش“.

وأضاف ”يويفا“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن السوبر الأوروبي الذي سيجمع بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، سيقام على الاستاد الأولمبي في هلسكني بفنلندا.

وستقام مباراة السوبر الأوروبي للرجال في العام 2023، على استاد ”كازان أرينا“ في روسيا بينما سيستضيف ملعب آيندهوفن الهولندي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023.

وأكد ”يويفا“ استضافة ملعب بوسكاس أرينا في بودابست للنهائي الأوروبي في نسخة 2022.

يذكر أن نهائي دوري الأبطال العام الحالي سيقام على استاد أتاتورك في إسطنبول في تركيا بينما ستقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في بولندا