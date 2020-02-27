بعد سقوط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. غياب توني كروس يثير الشكوك حول توتر العلاقة مع زيدان

يبدو أن الخسارة التي مُنِيَ بها نادي ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا سيكون لها عواقب بعيدا عن الخروج المتوقع للنادي الملكي من البطولة القارية.

وخسر ريال مدريد على أرضه وبين جماهيره أمام مانشستر سيتي 1/2، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، بعد أن كان متقدما بهدف عن طريق إيسكو، إلا أن مانشستر سيتي انتفض وسجّل هدفين بواسطة البرازيلي غابرييل جيسوس والبلجيكي كيفين دي بروين من ركلة جزاء.

وسيكون ريال مدريد مطالبا بالفوز بفارق هدفين عندما يواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم 17 مارس المقبل، علما بأن قائده سيرجيو راموس سيغيب عن اللقاء بعد حصوله على البطاقة الحمراء قبل نهاية مباراة أمس بـ5 دقائق.

واشتعلت الانتقادات الموجهة للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في أعقاب الهزيمة، التي جاءت صادمة، وذلك قبل 4 أيام على مباراة برشلونة في الكلاسيكو، والتي ستقام مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني، والتي سترسم ملامح المنافسة على اللقب إلى حد كبير.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن أحد النقاط التي أشعلت الانتقادات ضد زيدان في مباراة مانشستر سيتي هو قراره بعدم إشراك الألماني توني كروس، وإبقائه على مقاعد البدلاء دون الاستعانة به.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن تجاهل زيدان لتوني كروس أمر غير مبرر على الإطلاق، كون اللاعب يملك القدرات الفنية والبدنية التي تمكنه من احتواء مهارات لاعبي مانشستر سيتي وشراستهم الهجومية، إلا أن رؤية زيدان جانبها الصواب تماما في هذا الأمر.

وأضافت: ”كان غياب كروس محور أسئلة الصحفيين عقب المباراة، وكان رد زيدان دبلوماسيا، وهو أن عدم إشراك الدولي الألماني قرار فني بحت“.

وقال ألفارو بينيتو، لاعب ريال مدريد السابق، والمحلل الكروي على إذاعة ”كادينا سيرا“: ”إجابة زيدان ليست مقنعة على الإطلاق فيما يتعلق بتوني كروس، يبدو أن هناك أمورا أخرى خلف الكواليس“.

وعلّقت ”أس“: ”كان من المفترض أن يدفع زيدان بتوني كروس بعد الهدف الذي أحرزه إيسكو، كي يعزز من الخطوط الدفاعية في وسط الملعب أمام الاندفاع المتوقع من لاعبي مانشستر سيتي، خاصة بعد قرار الإسباني بيب غوارديولا بإشراك رحيم سترلينغ، إلا أن زيدان فاجأ الجميع وسحب البرازيلي فينيسوس جونيور، وأشرك الويلزي غاريث بيل، في تغيير غير مفهوم ولم يُؤت ثماره“.

وقالت إن الحوار الذي دار بين كروس وغوارديولا، خارج غرف خلع الملابس، بعد المباراة، أثار الانتباه بشدة، خاصة في ظل العلاقة المميزة بين اللاعب وغوارديولا خلال حقبة المدرب الإسباني في نادي بايرن ميونخ، قبل أن ينتقل كروس إلى ريال مدريد في صيف 2014.