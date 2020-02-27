سيرجيو راموس يعادل أكثر الأرقام سلبية في دوري أبطال أوروبا

حقق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عدة أرقام سلبية بطرده خلال خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف على أرضه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لراموس قبل النهاية بخمس دقائق عندما أسقط البرازيلي غابريل غيسوس مهاجم سيتي وهو في طريقه للمرمى.

وأشهر الحكم دانييلي أورساتو بطاقة حمراء مباشرة لقائد ريال مدريد بعدما أسقط مهاجم سيتي وهو في طريقه للمرمى ليكون الطرد للمرة الـ26 في مسيرة راموس مع ريال مدريد بينها أربع في دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب راموس عن مباراة العودة الشهر المقبل في مانشستر والتي يحتاج خلالها ريال مدريد للفوز لضمان الاستمرار في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بلقبها.

وعادل راموس الرقم القياسي في عدد مرات الطرد في دوري الأبطال الذي يتقاسمه مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش واللاعب الهولندي المعتزل إدغار ديفيز حسب ما ذكرت إحصائيات OPTA.

لكن حقق راموس رقما إيجابيا بخوض مباراته رقم 124 في دوري الأبطال ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد متفوقا على أسطورة يوفنتوس جيانلويغي بوفون الذي خاض 123 مباراة.

وفي الوقت ذاته بات بيب غوارديولا أكثر مدير فني يحقق انتصارات في دوري الأبطال برصيد 28 انتصارا في مراحل خروج المغلوب، متجاوزا الإيطالي كارلو أنشيلوتي والبرتغالي جوزيه مورينيو والسير أليكس فيرغسون.

ووضع إيسكو ريال مدريد في المقدمة بعد مرور ساعة من البداية بعد تمريرة رائعة من الشاب فينسيوس جونيور لكن ليلة بطل أوروبا 13 مرة تحولت إلى الأسوأ وانتهت بطرد راموس بعدما أسقط غيسوس وهو في طريقه للمرمى.

وسجل غيسوس هدف التعادل في الدقيقة الـ78 قبل أن يسجل البلجيكي كيفين دي بروين هدف الفوز من ركلة جزاء بعدها بثلاث دقائق.