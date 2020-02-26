عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ليلة أخرى من الغضب“.. و“هدف من ذهب“.. و“سيرج المدمر“ (صور)

شكلت لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تعادل برشلونة ونابولي وفوز بايرن ميونخ على تشيلسي، وكذلك استحداث وزارة الرياضة في السعودية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي وأخبار الأندية السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ”سانتياغو بيرنابيو“، وكتبت: ”ليلة أخرى من الغضب“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام نابولي، وكتبت: ”برشلونة يفعل الشيء الصحيح“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتحدثت عن هدف الفرنسي أنطوان غريزمان، وكتبت: ”هدف من ذهب“.

كما تحدثت عن فوز بايرن ميونخ على تشيلسي 3-0 في لندن، وكتبت: ”بايرن ميونخ يسقط تشيلسي بالضربة القاضية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي والإشادة المتبادلة بين مدربي الفريقين، وكتبت: ”زيدان وغوارديولا يلقيان الورود قبل المعركة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وأشادت بهدف غريزمان، وكتبت: ”هدف من ذهب“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكتبت: ”غوارديولا يختبر أزمة ريال مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث طالب راموس زملاءه بأن يكونوا رجالا أمام غوارديولا الذي تحدث عن اللقاء وكتبت: ”هذا هو المكان الذي ترى فيه عمدا“.

وتحدثت الصحيفة عن تعادل برشلونة أمام نابولي 1-1 وكتبت: ”غريزمان ينقذ برشلونة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”قشعريرة أوروبية“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس أمام أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”أسد ليون“.

كما تحدثت عن تعادل نابولي أمام برشلونة 1-1، وعنونت: ”نابولي ما زال في الحياة“.

الكورييري

تطرقت الصحيفة للحديث عن تعادل نابولي أمام برشلونة، يوم الثلاثاء، في دور الـ16 لدوري الأبطال، وعنونت: ”على نفس المستوى“، ميرتينز يجعل برشلونة يرتعد وتنتهي 1/1 في سان باولو.. الآزوري كان قريبا من الفوز عدة مرات.. غريزمان أحبطهم.. مباراة الإياب في الكامب نو 18 مارس. وغاتوزو: ”التأهل مفتوح“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على التعديل الجديد في السعودية واستحداث وزارة الرياضة، وكتبت: ”الفيصل أول وزراء الرياضة“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الرائد: ”عاصفة ترابية تضرب الرائد“، وعن النصر كتبت: ”فيتوريا يفاضل بين الشهري والغنام“، وعن الأهلي كتبت: ”هندي يغيب عن النصر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على بطولة كأس رئيس الدولة للجوحيتسو، وكتبت: ”بن ياس بطل كأس رئيس الدولة للجوجيتسو“.

كما أجرت حوارا مع الأحبابي نجم العين، وكتبت: ”الأحبابي: الزعيم لا يستسلم“.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا ولقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكتبت: ”الملكي والبلومون: حوار التاريخ والطموح“.

الصحافة البريطانية

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال، التي انتهت لصالح البافاري بثلاثية نظيفة، وعنونت: ”سيرج المدمر“،

ثنائية غنابري وهدف ليفاندوفيسكي أقصيا تشيلسي جزئيا في صدمة على ملعب ستامفورد بريدج.

الغارديان

تحدثت الصحيفة عن مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال، التي انتهت لصالح البافاري بثلاثية نظيفة، وعنونت: ”قوة سيرج“، غنابري الحاسم يقود الطريق حيث إن بايرن ميونخ يتفوقون على تشيلسي.

وعن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، قالت: ”المهمة“، السيتي يتطلعون للاختبار الحقيقي أمام الريال وهذا يشعل الأمور بعد حظر الاتحاد الأوروبي.