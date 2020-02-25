”يويفا“ يراقب الوضع في إيطاليا قبل بطولة أوروبا بعد ارتفاع حالات ”فيروس كورونا“

قال أوفا ميكيلي، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بطولة أوروبا 2020 ستتأثر بتفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا، وهي واحدة من 12 دولة ستستضيف النهائيات هذا الصيف.

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا، وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا، إلى أكثر من 260 من 229 يوم الإثنين، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في لومباردي وفينيتو. وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.

وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى. وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء بدون جماهير.

ومن المقرر أن تستضيف روما، التي لم تتأثر حتى الآن بفيروس كورونا، ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020، المقررة في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وأبلغ أوفا، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، شبكة ”راي“ الرسمية: ”نحن في مرحلة الانتظار. نراقب الأوضاع في كل بلد. يتعين على كرة القدم أن تسير وفق ضوابط كل دولة.

”سيتم إغلاق المسار الرياضي إذا ازداد الوضع سوءا“.

ويستضيف نابولي منافسه برشلونة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا اليوم. ولم تكن هناك أي إشارة على تأجيل المباراة أو إقامتها دون جمهور؛ لأن نابولي خارج المناطق التي ظهر فيها الفيروس.

وستقام مباراة إنتر ميلان في الدوري الأوروبي على أرضه أمام لودوغورتس، يوم الخميس، بدون جماهير، وأكد النادي اليوم أنه سيعيد قيمة التذاكر للمشجعين.