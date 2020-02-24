مباراة نابولي ضد برشلونة.. ضربة قوية لغاتوزو

تعرض نابولي ومدربه غينارو غاتوزو لضربة قوية باستبعاد المدافع السنغالي القوي كاليدو كوليبالي والإسباني فرناندو يورينتي من قائمة الفريق لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على ملعب (سان باولو).

وخاض كوليبالي تدريبات منفردة داخل صالة الألعاب البدنية استكمالا لبرنامجه التأهيلي للشفاء من إصابته العضلية، لكنه لن يلحق بالمباراة، في حين قرر غاتوزو استبعاد يورينتي لأسباب فنية.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن كل المؤشرات توضح أن غاتوزو سيعتمد على الثلاثي الهجومي لورينزو إنسيني، والإسباني خوسيه كاييخون، والبلجيكي دريس ميرتنز.

وجاءت قائمة نابولي لمواجهة برشلونة كالتالي: دافيد أوسبينا وأوريستيس كارنيزيس وأليكس ميريت، جيوفاني دي لورينزو والسيد هيساي وسيباستيانو لوبيرتو ونيكولا ماكسيموفيتش وكونستاس مانولاس وماريو روي.

وألان ودييغو ديمي وستانيسلاف لوبوتكا وإليف إلماس وفابيان رويز وبيوتر زيلينسكي، لورينزو إنسيني ودريس ميرتنز وإيرفينغ لوزانو وأركاديوش ميليك وماتيو بوليتانو.

وهذه أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي.

وأعلن أمس الأحد كيكي سيتين مدرب برشلونة قائمة النادي الكتالوني للمباراة وجاءت كالتالي:

تير شتيغن ونيتو ونيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وكليمونت لينغليت وصامويل أومتيتي وفيربو جونيور وسيرجي روبرتو وإيفان راكيتيتش وآرثر ميلو.

وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وأرتورو فيدال وليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وأنسو فاتي وإينياكي بينيا وريكي بويغ وأليكس كويادو وسيرجيو أراوخو وسيرجيو أكييمي.

وتقام مباراة الإياب يوم 18 مارس على ملعب كامب نو.