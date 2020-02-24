مبابي يرد على هجوم جماهير باريس سان جيرمان برسالة على ”إنستغرام“

حرص الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الرد على جماهير فريقه التي هاجمته بلافتات ضخمة في مواجهة بوردو، مساء الأحد.

وقاد مبابي فريقه للفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في إطار الدوري الفرنسي.

وأحرز مبابي الهدف الرابع لباريس، ليؤمن الفوز الصعب على بوردو، ويواصل الفريق الباريسي تصدر جدول الترتيب.

وخلال مباراة امس، عبرت الجماهير عن غضبها من الهزيمة التي تلقاها باريس أمام بروسيا دورتموند الألماني، الأسبوع الماضي بنتيجة 1-2، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ووجهت الجماهير سهام غضبها على الثلاثي نيمار وتياغو سيلفا ومبابي، ورفعوا لافتة هجومية ضد اللاعبين، تتهمهم بأنهم يخافون من الفوز.

وتعجب مبابي من هجوم الجماهير، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“ وعلق قائلا: ”نخاف من الفوز؟“.

ومن المقرر أن يستضيف باريس سان جيرمان نظيره دورتموند، يوم الـ11 من مارس/آذار المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ 16، لحسم المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.