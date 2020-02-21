”يويفا“ يتوج مجهودات إيرلينغ هالاند بجائزة مميزة في دوري أبطال أوروبا

اختير المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الألماني، أفضل لاعب في أول 4 مباريات في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اختيار هالاند بعدما سجل هدفيه ليقود بروسيا دورتموند للفوز 2/1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وانتقل هالاند، البالغ من العمر 19 عاما، من بروسيا دورتموند، قادما من ريد بول سالزبورغ، مقابل 20 مليون يورو، حتى يونيو 2024.

وسجل هالاند 11 هدفا وصنع هدفا في 7 مباريات مع بروسيا دورتموند، في جميع المسابقات.

وشهد الأسبوع الحالي، إقامة 4 مباريات ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتفوق هالاند على رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد، وهوغو لوريس حارس توتنهام، وهانز هاتيبور لاعب أتلانتا الإيطالي.

وفاز بروسيا دورتموند 2/1 على باريس سان جيرمان، في حين تغلب أتلتيكو مدريد 1/0 على البطل ليفربول، وخسر توتنهام على أرضه 0/1 أمام لايبزيغ الألماني، وفاز أتلانتا 4/1 على فالنسيا.

وتستكمل بقية المباريات عندما يلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي، وبرشلونة مع نابولي، ويوفنتوس مع ليون، وبايرن ميونخ مع تشيلسي.