تيمو فيرنر يقود لايبزيغ لفوز تاريخي على توتنهام بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل تيمو فيرنر هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح رازن بال شبورت لايبزيغ الذي هيمن على المباراة فوزا مستحقا 1-صفر على مستضيفه توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسدد فيرنر ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس هوجو لوريس في الدقيقة 58 بعد أن عرقل بن ديفيز منافسه كونراد لايمر ليمنح الفريق الألماني أفضلية قبل مباراة الإياب في العاشر من مارس اذار.

وفي أول ظهور له في أدوار خروج المغلوب في البطولة كان لايبزيغ قريبا من الخروج بنتيجة كبيرة قبل مباراة الإياب على أرضه لكن عابه سوء إنهاء الهجمات وتألق الحارس لوريس.

وتلاعب لايبزيغ بمنافسه توتنهام وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي في معظم أوقات المباراة وأهدر باتريك شيك وفيرنر العديد من الفرص بينما حرم إطار المرمى أنخلينيو من التسجيل.

وافتقد توتنهام وجود مهاجم صريح في غياب المصابين هاري كين وسون هيونج-مين وعانى كثيرا رغم تألق جيوفاني لوسيلسو الذي كاد أن يدرك التعادل من ركلة حرة اصطدمت بالقائم.