مباراة توتنهام ضد لايبزيغ.. جماهير الفريق الألماني تعترض على أسعار التذاكر بورق التواليت (فيديو)

اضطر لاعبو توتنهام هوتسبير الإنجليزي لتنظيف الملعب عقب إلقاء جماهير الفريق الضيف الألماني رازن بال شبورت لايبزيغ على أسعار تذاكر مباراة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال موقع B/R Football إن جماهير الفريق الألماني اعترضت على ارتفاع أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام توتنهام في لندن بإلقاء مناديل الورق ”التواليت“ على أرضية الملعب بكثافة خلف مرمى الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام.

واضطر لوريس وزملاؤه لجمع المناديل من أرض الملعب وإخراجها بعيدا قبل أن يتدخل رجال أمن استاد توتنهام في مساعدة اللاعبين.

Spurs players had to clean up when Leipzig fans threw toilet paper on the pitch in a protest against ticket prices ???? pic.twitter.com/KdauqzSBo8

— B/R Football (@brfootball) February 19, 2020