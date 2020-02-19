جماهير مانشستر سيتي تهاجم ”مافيا“ الاتحاد الأوروبي بعد قرار الحظر (صور)

شنّت جماهير نادي مانشستر سيتي هجوماً عنيفاً على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، خلال مباراة الفريق مساء اليوم أمام وستهام يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وكان الاتحاد الأوروبي، يويفا، قد قرر مطلع الأسبوع الجاري حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات القارية لمدة موسمين، على خلفية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وهو الاتهام الذي رفضه مسؤولو السيتي جملة وتفصيلاً، وأكدوا أنهم سيلجأون إلى محكمة التحكيم الرياضية لاستئناف القرار، ووصفوه بأنه أدى إلى تشويه سمعة النادي بناءً على مزاعم باطلة.

ورفعت جماهير مانشستر سيتي لافتات تهاجم من خلالها قرار يويفا، بعد أن تسبب الاتحاد الأوروبي في إشعال التوتر مع النادي الإنجليزي، الذي توّج بلقب البريمييرليغ خلال الموسمين الماضيين.

كما رفعت جماهير مانشستر سيتي لافتات تصف فيها اليويفا بـ“المافيا“، ولافتات أخرى تتهم فيها الاتحاد الأوروبي بـ“الاحتيال والغش“، وأخرى تؤكد أن يويفا منظمة ”احتكارية“.