هالاند يقود بروسيا دورتموند لخطف فوز مثير من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند فريقه للفوز على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند (19 عاما) هدفين لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقتين (69 و77).

وأحرز البرازيلي نيمار نجم باريس هدف الفريق الألماني الوحيد عند الدقيقة 75.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الأربعاء 11 مارس المقبل، على ملعب ”بارك دي برانس، في العاصمة الفرنسية باريس.

دورتموند 1 × 0 باريس | هددددددددددددددددددف هالاند ????????????#BVBPSG

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/NGz7dFwKlq — @Goal586 (@goal586) February 18, 2020

دورتموند 1 × 1 باريس | هددددددددددددددددددف نيممممار اسيست مبابي ????????????????#BVBPSG

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/V2LInnOuaB — @Goal586 (@goal586) February 18, 2020