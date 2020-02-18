 هالاند يقود بروسيا دورتموند لخطف فوز مثير من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هالاند يقود بروسيا دورتموند لخطف فوز مثير من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

هالاند يقود بروسيا دورتموند لخطف فوز مثير من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قاد النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند فريقه للفوز على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند (19 عاما) هدفين لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقتين (69 و77).

وأحرز البرازيلي نيمار نجم باريس هدف الفريق الألماني الوحيد عند الدقيقة 75.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الأربعاء 11 مارس المقبل، على ملعب ”بارك دي برانس، في العاصمة الفرنسية باريس.

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