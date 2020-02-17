مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. توخيل يكشف موقف نيمار

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن البرازيلي نيمار ربما سيلعب ضد بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء بعد تعافيه من إصابة في الضلوع.

ولم يشارك نيمار في تعادل سان جيرمان 4/4 مع مستضيفه أميان هذا الأسبوع عندما أراح توخيل بعض اللاعبين.

وأضاف المدرب الألماني ”أنه هنا وسيتدرب، ولو سار كل شيء على ما يرام سيلعب غدا، لأن مشاركته بالنسبة لنا تغير كل شيء وأتمنى أن يلعب“.

وودع سان جيرمان البطولة من هذا الدور في آخر 3 مواسم، ويأمل في ترك بصمته على البطولة.

وقال توخيل: ”نيمار يغير كل شيء لأنه عندما يلعب نملك الكفاءة والثقة والقدرة على أن نكون حاسمين“.

وأضاف ”هذا يغير كل شيء… عندما لا يلعب، لأننا لا نملك لاعبا آخر بهذه الكفاءة لتعويضه“.

ويحتاج توخيل، الذي درب بروسيا دورتموند لمدة موسمين قبل الانتقال إلى باريس، إلى خطة لإيقاف هجوم الفريق الألماني الرائع الذي أحرز 22 هدفا في5 مباريات في الدوري هذا العام.

وأضاف قبل المباراة في إستاد سيغنال إيدونا بارك: ”من الضروري أن نلعب بثقة في هذا الملعب وأمام هذه الجماهير وهذا المنافس، لأننا دون ذلك لن نتمكن من النجاة“.

وأكمل: ”نملك الروح لتجاوز المواقف الصعبة والتأقلم مع السيناريو الصعب، هذا هو المفتاح“.

ويقع سان جيرمان تحت ضغط كبير لتقديم شيء حقيقي في البطولة بعدما أنفق أموالا طائلة للتعاقد مع لاعبين على مدار المواسم القليلة الماضية من أجل حصد اللقب.

وكاد أن يبلغ دور الـ8 في الموسم الماضي لكنه ودع البطولة أمام مانشستر يونايتد بسبب هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال توخيل: ”عندما تخسر 3 مرات في دور الـ16، وتبلغه للمرة الرابعة، يكون من الواضح أن الوضع ليس متشابها، كل عام له قصته الخاصة وربما علينا تقبل ذلك في الرياضة“.