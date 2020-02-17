مانشستر يونايتد يقهر تشيلسي ويشعل سباق المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي على منافسه تشيلسي الموسم الحالي، بعدما تغلب عليه 2/0، على ملعب ستامفورد بريدج، في ختام مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما 1/0 سجله المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 5، بعد كرة عرضية من آرون فان بيساكا.

وعزز المدافع الإنجليزي هاري ماغواير تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثاني في الدقيقة 66 بمساعدة الوافد الجديد، البرتغالي برونو فرنانديز.

وهذا ثالث فوز لمانشستر يونايتد على تشيلسي الموسم الحالي، بعد أن فاز 4/0 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في أغسطس الماضي، ثم 2/1 في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في أكتوبر.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه العاشر في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، مقابل التعادل 8 مرات، وخسر 8 مرات، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السابع، ويتأخر بـ3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب تشيلسي في الجولة المقبلة مع توتنهام، يوم السبت، ثم مع بايرن ميونخ الألماني بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في حين يلعب مانشستر يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي بدور الـ32 من الدوري الأوروبي، ثم مع واتفورد في الدوري الإنجليزي.