مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. كلوب مستعد لأصعب تحد في كرة القدم

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه مستعد لواحدة من أصعب التحديات في كرة القدم، عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

ويبتعد بطل أوروبا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وهو المرشح للتأهل على حساب فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي يواجه وقتا صعبا في الدوري الإسباني وربما يفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل.

لكن كلوب كال المديح لأتلتيكو مدريد، وقال إن فريقه بحاجة لكي يكون في أفضل حالاته لو أراد الخروج بنتيجة إيجابية.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا: ”هذه واحدة من أصعب المباريات في حياة لاعب كرة قدم“.

وأضاف: ”أتلتيكو مدريد منظم للغاية ويستطيع الحصول على نتائج. إنه في فترة انتقالية وهذا طبيعي لكنه يقاتل بكل ما يملك. هذا صعب حقا“.

وتابع كلوب: ”إنه يملك السرعة والشراسة وفلسفة واضحة. أعلم أننا في بلد التمرير السريع القصير لكني أقدر مثل هذه الأمور. كلها جيدة“.

وأكمل المدرب الألماني: ”لو كان هناك فريق يجب أن تواجهه وأنت في أفضل حالاتك فهو أتليتيكو. إنه لا يمنحك هدايا. لو اجتهدت قدر المستطاع ستتاح لك الفرصة. لو لم تفعل فلن تكون لك فرصة. هناك سبب لبلوغه العديد من المباريات النهائية القارية“.

وبغض النظر عن شيردان شاكيري، يملك كلوب تشكيلة كاملة للمواجهة على استاد متروبوليتانو، حيث نال ليفربول لقب دوري الأبطال في يونيو حزيران الماضي.