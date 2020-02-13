بيب غوارديولا: هذا ما ستفعله معي إدارة مانشستر سيتي حال الخسارة أمام ريال مدريد

تحدث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن المواجهة المرتقبة بين فريقه وريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وعن برشلونة ونجمه ليونيل ميسي وعن عدة مواضيع في حوار مع سكاي سبورت.

وسيواجه مانشستر سيتي ريال مدريد يوم الـ26 من الشهر الحالي في سانتياغو بيرنابيو في لقاء الذهاب ويجرى لقاء الإياب يوم الـ17 من آذار / مارس المقبل في ملعب الاتحاد بمانشستر.

ونستعرض أبرز ما جاء في حوار المدرب الإسباني:

اللقاء أمام ريال مدريد

بيب غوارديولا: ”إن لم نفز على ريال مدريد، مالك الفريق سيأتي ويقول لي: أنت لست جيدا سأقيلك“.

وأضاف: ”لا أعرف ماذا سيحدث لكنه شيء قد يحدث بإمكانه أن يأتي ويقول ذلك، قمنا بالأشياء بشكل جيد وكيف يمكننا التطور؟ هذا ما نفعله منذ قدومي نحاول التطور“.

هل بيب غوارديولا أفضل مدرب؟

بيب: ”ماذا يعني أن أكون الأفضل؟ لم أشعر يوما أني أفضل حتى عندما فزت بـ6 ألقاب والثلاثية مع برشلونة، فزت لكوني تعاملت مع لاعبين رائعين، لكن هناك مدربين رائعين لا يملكون هؤلاء اللاعبين ولا يدربون فرقا كبيرة، أنا مدرب جيد لكني لست الأفضل أعطوني فريقا غير مانشستر سيتي ولن أفوز بشيء“.

ميسي وبرشلونة؟

بيب: ”كوني مشجعا لبرشلونة، أعشق البلوغرانا سيبقى ميسي في برشلونة ويجب أن يبقى لينهي مسيرته في هذا الفريق الرائع إنها أمنيتي“.

صورة سيئة للأجيال القادمة؟

بيب: ”نعطي صورة سيئة للأجيال القادمة التي لا تؤمن سوى بالألقاب، الناس تعتقد إن كنت غوارديولا أو كلوب يجب أن تفوز كل سنة وهذا مستحيل، بعض المرات هناك منافسون، هناك أشخاص آخرون يعتقدون أن عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا كارثة وإن فزت به حققت النجاح وهذا يعني أن أكثر من 100 عام من مانشستر سيتي كانت كارثة وهذا غير صحيح“.

صورة مانشستر سيتي

بيب: ”حتى اللقاءات التي خسرناها لعبنا فيها بشكل جيد، نعرف ما نفعله هذه السنة اشتغلنا بشكل أقسى من السنة الماضية حين فزنا بكل الألقاب المحلية، اللاعبون يرغبون في اللعب ويعانون حين نخسر“.