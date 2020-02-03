قبل استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة نيمار

أعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي غياب نجمه البرازيلي نيمار عن مواجهة نانت يوم الثلاثاء في الدوري؛ بسبب إصابة في الضلوع تعرض لها خلال الفوز الكبير على مونبلييه يوم السبت الماضي.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت: إن نيمار الذي احتفل بعيد ميلاده الـ28 أمس الأحد في باريس يعاني من إصابة غير معروف سببها حتى الآن، في غضروف أحد الضلوع تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة مونبلييه، وفقا للفحوصات التي خضع لها اليوم الإثنين.

وسحق باريس سان جيرمان ضيفه مونبلييه، الذي أنهى المباراة بـ9 لاعبين، بخماسية نظيفة على استاد بارك دي برينس يوم السبت ليعزز صدارته للدوري بفارق 13 نقطة.

ويسعى النادي الفرنسي لتجهيز نيمار ليكون في أفضل حالاته قبل مواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في 18 فبراير/شباط الحالي.

واحتفل النجم البرازيلي بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس يوم الأحد، وهو ما اعتبره الألماني توماس توخيل المدير الفني لبطل الدوري الفرنسي مصدرا ”لتشتيت الانتباه“ قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، تم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية بينما اللاعب البرازيلي سيكمل عامه 28 يوم الأربعاء المقبل.

وقال النادي إن كيليان مبابي سيشارك أمام نانت رغم خلافه في الملعب مع المدير الفني توماس توخيل خلال استبداله في الشوط الثاني من مباراة مونبلييه؛ بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار في الملعب.

في المقابل، انضم إدينسون كافاني وأنخيل دي ماريا وماركو فيراتي وماورو إيكاردي إلى التشكيلة التي ستواجه نانت.

ويغيب عن التشكيلة ماركينوس وخوان بيرنات وتياغو سيلفا وكولين داغبا للإصابة، بينما ضم توخيل 19 لاعبا للسفر إلى نانت.