صور .. معركة حربية كروية في مباراة "زينيت" و"دورتموند"

معركة حربية كروية، اندلعت الأربعاء 19 آذار/ مارس، في مباراة فريقي "زينيت بطرسبيرغ" الروسي و "بروسيا دورتموند" الألماني، التي انتهت بهزيمة الأخير (2-1)، إلا أن هذه النتيجة جاءت في صالحه بمجموع أهداف المباراتين (5-4)، تأهل على إثرها إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة العديد من الصراعات والاشتباكات العنيفة على أرضية الملعب، كان أشدها تصادم مدافع النادي الروسي "توماس هوبوكان"، بمهاجم الفريق الألماني روبرت ليفاندوفسكي، أسفر عن جرح بليغ تعرض له هوبكان، سالت منه دماء غزيرة.

ولم يكن ذلك الحادث الوحيد في المباراة، حيث قام بعض مشجعي الفريق الروسي بحرق العلم الألماني في المدرجات أثناء خروج اللاعبين من أرض الملعب.