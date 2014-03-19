صور وفيديو.. دروغبا يعود لستانفورد بريدج ويودعه بالدموع

عاد المهاجم الإيفواري ديدي دروغبا لملعب "ستانفورد بريدج" معقل فريقه السابق تشيلسي وهذه المرة كمنافس للفريق الذي حقق معه المجد، ولم يستطع إقصاء البلوز وخرج من دور ثمن النهائي بعد الهزيمة هدفين لصفر.

ورفعت جماهير الفريقين لافتات متناقضة حيث رحبت جماهير تشيلسي بالدولي الإيفواري المخضرم وكتبت "أنت دائما في قلوبنا" و"عودة الملك"، بينما كتبت جماهير غلطة سراي: "نحن نملك دروغبا وأنتم لا."

ومنحت إدارة الفريق اللندني قبل اللقاء اللاعب الإيفواري حذاء فضياً تكريماً لتاريخه رفقة الفريق حيث سجل 157 هدف في 341 مقابلة في الفترة ما بين 2004 و2012، فاز خلالها بثلاث ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز و 4 ألقاب لكأس الإتحاد الإنجليزي ولقبين لكأس الرابطة.

وأنهى دروغبا مشواره بأغلى الألقاب دوري أبطال أوروبا حيث كان اللاعب الذي سجل الضربة الترجيحية الأخيرة في مرمى نوير حارس بايرن ميونيخ والتي منحت البلوز اللقب.

دروغبا يودع جماهير تشيلسي بالدموع: