”يويفا“ يدرس إدخال تعديلات على دوري أبطال أوروبا لزيادة عدد مبارياته

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مقترحا تقدمت به رابطة الأندية الأوروبية بزيادة مباريات دوري أبطال أوروبا لتبلغ 17 مباراة حتى النهائي بدلا من 13 مباراة حاليا كحد أقصى؛ وذلك لتوسيع المنافسة وبالتالي الحصول على المزيد من العائد الاقتصادي.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن زيادة مباريات دوري الأبطال 4 مباريات إضافية سيؤدي لزيادة إيرادات الأندية من عائدات التذاكر والبث التلفزيوني.

وحال الموافقة على هذا الاقتراح سيتم بدء تطبقيه من موسم 2024/2025، إذ إنه من حيث المبدأ يمكن أن يتم إضافة دور ثان في دور الـ8 كما كان الحال بالفعل بين عامي 1999 و2003 أو جعل دور المجموعات من 6 أندية في كل مجموعة بدلا من 4 حاليا.

ومن المفترض أنه حال إتمام فرض هذا التعديل ألا يؤثر على الأندية المشاركة في البطولات المحلية الخمس الكبرى.

لكن إنجلترا أكثر الدول التي ستتأثر خاصة وأنه تقام بها 3 بطولات محلية سنويا، وحال زيادة مباريات دوري أبطال أوروبا سيتعارض ذلك مع منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو) ما قد يؤدي إلى إلغائها أو تقليل عدد مبارياتها.

وفي إسبانيا لن يكون هناك تعارض بين دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا الذي باتت أدواره الإقصائية من دور واحد حتى نصف النهائي وبالتالي يكون هناك أوقات فراغ للبطولة الأوروبية الكبرى.