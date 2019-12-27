نادي برشلونة يتصدر قائمة الإيرادات الماليةبدوري أبطال أوروبا.. تعرف إلى الترتيب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن العائدات المالية التي وزعها على الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والذي شهد تتويج ليفربول الإنجليزي باللقب على حساب مواطنه توتنهام في النهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد العاصمة الإسبانية.

وتصدر برشلونة الأندية الأكثر حصولًا على الأموال من النسخة الماضية بمبلغ يصل إلى 117.73 مليون يورو مستفيدًا من خروج مواطنيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من دور الـ16، وفالنسيا من دوري المجموعات وهو ما منحه فرصة الاستفادة من عائدات النقل التلفزيوني المخصصة لإسبانيا وحيدًا في دوري ربع النهائي ونصف النهائي.

وخرج برشلونة من نصف نهائي النسخة الماضية بعد صدمة كبيرة أمام ليفربول البطل رغم فوزه ذهابًا في الكامب نو 3/0، لكنه تلقى هزيمة كبيرة 0/4 على أنفيلد.

وجاء ليفربول المتوج باللقب ثانيًا في العائدات المالية من دوري الأبطال حيث حصل على 111.099 مليون يورو، فيما حل توتنهام الوصيف في البطولة، في المركز الثالث بعائدات بلغت 101.622 مليون يورو.

وحل يوفنتوس رابعًا بعائدات بلغت 95.577 مليون يورو، ومانشستر يونايتد خامسًا بمبلغ 93.469 مليون يورو، ومانشستر سيتي في المركز السادس بمبلغ 93.254 مليون يورو.

واحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز السابع بعائدات بلغت 85.795 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد ثامنًا بمبلغ 85.56 مليون يورو، وريال مدريد تاسعًا بمبلغ 85.034 مليون يورو.

فيما أكمل بايرن ميونخ الألماني ترتيب العشرة الأوائل بعائدات بلغت 82.868 مليون يورو.

وفي السنوات الماضية غالبًا ما تصدر البطل أو وصيفه ترتيب العائدات المالية في دوري أبطال أوروبا باستثناء موسم 2014/2015 حيث تصدر يوفنتوس اللائحة رغم خروجه من ربع النهائي، وموسم 2015/2016 حيث تصدر مانشستر سيتي العائدات المالية رغم خروجه من نصف النهائي، والموسم الماضي حيث تصدر برشلونة رغم خروجه من نصف النهائي.