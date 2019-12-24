ترتيب محمد صلاح وميسي ورونالدو في أحلى 50 هدفا بدوري أبطال أوروبا خلال العقد الأخير

اختارت قناة BT Sport الرياضية البريطانية أفضل 50 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خلال العقد الأخير، والتي شهدت العديد من المفاجآت.

وتصدر القائمة هدف الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد في مرمى ليفربول الإنجليزي، في المباراة النهائية للمسابقة في صيف 2018، والتي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وجاء هدف بيل في مرمى الحارس الألماني لوريس كاريوس، من ضربة مزدوجة خلفية رائعة، لتمنح الريال التقدّم 2-1، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث من تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك كاريوس بطريقة غريبة.

وجاء هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وريال مدريد في قبل نهائي موسم 2010 – 2011 في المركز الثاني، حيث جاء الهدف بمهارة فنية رائعة من نجم البلوغرانا، بعد أن استلم الكرة من منتصف الملعب وراوغ دفاع الريال كاملا، قبل أن يسدد الكرة بمهارة في الزاوية البعيدة للحارس كاسياس، ويومها انتصر البارسا 2- صفر في سنتياغو برنابيو وتأهل للنهائي، قبل أن يتوّج بالبطولة على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث، وذلك بالهدف الذي أحرزه بقميص ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، في موسم 2017 – 2018، وذلك بعد أن سجّل الهدف بمقصية رائعة، سكنت مرمى الحارس المخضرم بوفون، وصفق للهدف كل من كان في ملعب ”أليانز أرينا“ في تورينو.

وجاء هدف الويلزي آرون رامسي نجم آرسنال السابق ويوفنتوس الحالي في مرمى غالاطا سراي التركي في موسم 2014 – 2015 في المرتبة الرابعة.

واحتل هدف ديان ستانكوفيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي في مرمى شالكه الألماني المركز الخامس، وذلك في موسم 2010-2011.

وجاء ميسي في المركز السادس بهدفه من ركلة حرة مباشرة في مرمى ليفربول، في ذهاب قبل نهائي المسابقة الموسم الماضي على ملعب ”كامب نو“.

وشهدت قائمة أفضل 50 هدفاً خلال العقد الأخير من دوري أبطال أوروبا تواجد المصري الدولي محمد صلاح في المركز الثاني عشر، وذلك بهدفه في مرمى روما الإيطالي خلال مواجهة ليفربول مع ذئاب العاصمة في ملعب أنفيلد، والتي انتهت لصالح ليفربول 5-2.

وافتتح صلاح خماسية ليفربول بهدف رائع من تسديدة مدوية سكنت الزاوية اليمنى العليا للحارس البرازيلي أليسون بيكر، حارس روما السابق، والريدز الحالي.