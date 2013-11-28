صور.. مانشستر يونايتد يسحق ليفركوزن بالخمسة

صنع وين روني ثلاثة أهداف ليسحق مانشستر يونايتد مضيفه باير ليفركوزن 5-0 في المانيا الأربعاء، ويضمن التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم ويضع في الوقت نفسه حداً لثمانية انتصارات متتالية لليفركوزن على أرضه في المسابقة.

وأرهق روني دفاع ليفركوزن بتمريراته المتقنة طيلة المباراة ووصلت إحداها إلى زميله انطونيو فالنسيا ليضعها بسهولة في الشباك قبل أن ينفذ المهاجم الانجليزي الدولي ركلة حرة من على حافة منطقة الجزاء حولها امير سباهيتش مدافع ليفركوزن في شباك فريقه بعد 30 دقيقة من البداية.

وأضاف جوني إيفانز هدفا ثالثا لبطل انجلترا مستفيدا من خطأ دفاعي ثم سجل زميله كريس سمولينج الهدف الرابع في الدقيقة 77.

واختتم البرتغالي ناني الخماسية قبل دقيقتين من النهاية ليضمن خامس انتصار ليونايتد على فرق المانيا هذا الموسم بفضل تمريرة أخرى من روني.

ورفع الفوز رصيد يونايتد الذي لعب بدون الثنائي المصاب نيمانيا فيديتش وروبن فان بيرسي إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متفوقا بثلاث نقاط على ملاحقه شاختار دونيتسك الأوكراني بينما يأتي ليفركوزن ثالثا ولديه سبع نقاط.

وحقق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزاُ كبيراً على ريال سوسيداد الإسباني 4-0 لينعش آماله بالتأهل للدور الثاني في حين ضمن سوسيداد خروجه من الدور الأول والمركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الرابعة، فاز مانشستر سيتي على فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2 في مدينة مانشستر رافعاً رصيده إلى 12 نقطة خلف بايرن ميونخ بطل أوروبا ومتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة.

وفي المجموعة الثالثة، حقق باريس سان جيرمان فوزاً متأخراً على أولمبياكوس اليوناني 2-1 بفضل هدف كافاني في الدقيقة الأخيرة، وكان إبراهيموفيتش قد سجل الهدف الأول لنادي العاصمة الفرنسية في بداية الشوط الأول، وفي نفس المجموعة حقق بينفكا البرتغالي فوزاً مهماً على مستضيفه نادي أندرلخت البلجيكي 3-2 لينعش آماله بالتأهل عن المجموعة الثالثة رفقة باريس سان جيرمان.