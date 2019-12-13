غابرييل جيسوس أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أفضل لاعب في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأصبح جيسوس أصغر لاعب برازيلي يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الكرواتي.
Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL ✅
Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize????#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019
وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، رغم تسجيله هدفًا رائعًا في مرمى ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وشهدت التشكيلة المثالية تواجد البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول، وغابريل جيسوس وفيل فودين، لاعبي مانشستر سيتي، كما تواجد جواو فيليكس وفيليبي، ثنائي أتلتيكو مدريد.
وفيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا:
حراسة المرمى: أليسون باكير (ليفربول).
خط الدفاع: أليكس جريمالدو (بنفيكا)، روبين جوسينس (أتالانتا)، فيليب (أتلتيكو مدريد)، تيموثي كاستانيي (أتالانتا).
خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، بيزي (بنفيكا).
خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ميليك (نابولي)، غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)