غابرييل جيسوس أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أفضل لاعب في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح جيسوس أصغر لاعب برازيلي يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الكرواتي.

Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL ✅

Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize????#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019