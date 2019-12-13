غابرييل جيسوس أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا (صورة)

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جيسوس أصبح أصغر لاعب برازيلي يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الكرواتي.